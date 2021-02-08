Видео избиения пешехода водителем «Мерседеса» на проспекте Ветеранов

На проспекте Ветеранов избили пешехода, помешавшего машине на тротуаре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Видео инцидента с избиением пешехода на проспекте Ветеранов оказалось в распоряжении «Комсомольской правды». Инцидент произошел в минувшее воскресенье из-за того, сто пожилой мужчина сделал замечание водителю черного «Мерседеса», который выехал на тротуар через пешеходный переход. «Хозяин жизни» такого не стерпел и бросился на прохожего с кулаками.

- Около дома 78 по проспекту Ветеранов произошла драка между пешеходом и водителем черного «Мерседеса», машины в этом месте выезжают на тротуар и рассекают, как будто на проезжей части, - рассказали местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, машины таким образом подъезжают к жилому дому, где расположен магазин. При этом есть и другой подъезд, но далеко не все водители желают «крутиться» лишний раз – так ближе.

На кадрах с камер наблюдения видно, что первым удар нанес именно водитель иномарки. Потом в драку вмешались прохожие и разняли противников.

Местные жители уже потребовали от ГИБДД пресечь езду машин по тротуарам в этом месте.