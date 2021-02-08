Больше 138 тысяч "кубов" снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

Почти 140 тысяч кубов снега вывезли из Петербурга за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожные службы и работники благоустройства Санкт-Петербурга всю минувшую неделю активно работали в городе после обильного снегопада. По данным Смольного с 1 по 7 февраля с улиц было убрано и вывезено свыше 138 тысяч кубометров снега. В целом, минувшая неделя оказалась самой снежной с начала зимнего сезона.

- Самый большой объем работ был выполнен в четверг и субботу, когда на пункты приема ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было доставлено по 27 тысяч кубометров снежных масс, - рассказали в комитете по благоустройству.

Всего с начала зимы в городе уже выпало более 1 метра снега. Последние дни в Петербурге круглосуточно работают по 1050 единиц техники, днем улицы убирали более 1,1 тысяч дворников, а ночами - более 300 человек.

- Для того чтобы на проезжей части и тротуарах не образовывался скользкий накат и транспорт и пешеходы могли безопасно передвигаться по городу, дорожное полотно обрабатывается противогололедными материалами, отметили в комитете.

Всего за неделю на дороги было использовано порядка 20 тысяч тонн песко-соляной смеси.