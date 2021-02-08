МЧС предупредило об экстремальном похолодании днем 8 февраля в Ленобласти

На востоке Ленинградской области ожидается понижении температуры воздуха ниже минус 25 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС предупредило жителей Ленинградской области о сильном похолодании в понедельник, 8 февраля 2021 года. По данным спасателей, в ближайшие часы температура резко опустится до экстремальных для региона отметок - ниже минус 25 градусов мороза. Из-за высокой влажности, такие температуры в области ощущаются еще холоднее.

- Согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в течение ближайшего времени на востоке Ленинградской области, ожидается понижении температуры воздуха ниже минус 25 градусов, - сообщили в МЧС.

Спасатели напомнили, что в холода возникает много опасностей. Помимо того, что жители должны тепло одеваться, чтобы ничего себе не обморозить, так еще и внимательно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании отопительных приборов, печей и каминов.

- При топке печей не оставляйте их без присмотра и не допускайте детей к самостоятельной растопке, - добавили спасатели.