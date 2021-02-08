В Ленобласти алиментщики будут косить борщевик в качестве наказания

Косить борщевик будут все, даже должники по алиментам. Фото: Артем КИЛЬКИН

2021 год объявлен годом борьбы с борщевиком в Ленинградской области. Власти региона намерены искоренить сорняк на своей территории, для чего выделены дополнительные средства и привлечены дополнительные силы. В том числе – алиментщики.

- Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ. В 2020 год акцию «Не заплатил алименты — скоси борщевик» успешно провели в Тельмановском сельском населении. Неплательщики алиментов косили борщевик по берегам реки Ижоры, где запрещено уничтожение борщевика химическим методом, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В итоге хорошо и природе и детям, которые получают деньги за работу с нерадивых родителей.

Отметим, что в 2021 году в борьбу с борщевиком включатся 97 муниципальных образований из 16 районов Ленобласти, а площадь работ вырастет на 59%.

Всего в нынешнем сезоне на борьбу с сорняком регион потратит 65 миллионов рублей.