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Общество

На месте петербургского мясокомбината "Самсон" постоят школу на 1125 мест

Само предприятие на территории завода уже не действует
Лилия КОЗЛОВА
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На месте мясокомбината «Самсон» на Московском построят школу на 1125 мест

На месте мясокомбината «Самсон» на Московском построят школу на 1125 мест

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории бывшего мясокомбината "Самсон" в Санкт-Петербурге появится новая школа. В понедельник, 8 февраля 2021 года, администрация Московского района рассказала, что учебное заведение будет построено на деньги инвестора, который после строительства передаст его городу. Школа будет рассчитана на 1125 детей.

- Создание социальной инфраструктуры – приоритет нашей работы. Школа в этом многонаселенном квартале необходима. Мы должны активнее привлекать инвесторов и поощрять строительство социальных объектов, – сказал губернатор города Александр Беглов.

Контроль за возведением школы, а также других социальных объектов губернатор поручил комитету по строительству. Бегло отметил, что жилые кварталы не должны сдаваться без социальной инфраструктуры.

Отметим, что в В Московском районе планируется построить еще две школы, три детских сада и поликлинику.