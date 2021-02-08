Прокуратура добилась покупки лекарства за 2 млн рублей для маленького петербуржца

В Петербурге закупили дорогостоящий препарат для ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга провела ряд проверок и помогла добиться покупки дорогостоящих препаратов для маленьких жителей города. В понедельник, 8 февраля 2021 года, пресс-служба ведомства сообщила, что одно из лекарств стоит более 2 миллионов рублей.

- Для ребенка, страдающего редким генетическим заболеванием, закуплено лекарство стоимостью свыше 2 миллионов рублей, - рассказали в генеральной прокуратуре.

Также специалисты добились, чтобы еще два несовершеннолетних были обеспечены лекарствами. По итогам проверки, проведенной по обращению их матери, прокуратурой в адрес председателя городского комитета по здравоохранению внесено представление, необходимое лекарство выдано в требуемом количестве, организована его закупка на текущий год.

Прокуратура отмечает, что держит на постоянном контроле обеспечение прав детей на льготное предоставление лекарств.