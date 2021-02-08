Заболеваемость коронавирусом выросла за первую неделю февраля в Петербурге

Заболеваемость коронавирусом в начале февраля 2021 года выросла на 6,34% в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

После январского «затишья» число больных коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь стало расти. По данным городского Координационного совета по борьбе с COVID-19, с 1 по 7 февраля количество зараженных инфекцией составило 14 009 человек. Для сравнения, в последнюю неделю января таковых было 13 714. Как итог – рост заболевших на 6,34%. Количество выздоровевших при этом уменьшилось на 18% за неделю.

Однако эксперты все равно говорят об улучшении эпидситуации. Особенно отмечается значительное снижение суточного числа госпитализаций пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями.

- Несмотря на рост количества больных COVID-19, обратившихся за медпомощью, фиксируется уменьшение общего числа активных больных. Это связано с тем, что число выздоровевших в абсолютном исчислении значительно превышает число заболевших, хотя на 6-й неделе и отмечено уменьшение числа выздоравливающих пациентов, - добавляют в Совете.