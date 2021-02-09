Рекордное число баров и ресторанов закрылось в Петербурге за время пандемии

Не все бары и рестораны смогли пережить пандемию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия больно ударила по многим отраслям экономики Петербурга. Сильнее всех пострадал туризм и сфера гостеприимства. В 2020 году город не досчитался 90% иностранных туристов. А это - живые деньги, которые путешественники оставляли в отелях, ресторанах и барах. Печальные последствия для общепита усилили и карантинные меры. Как итог - множество заведений, прекративших работу.

- В Петербурге закрылось рекордное число заведений общественного питания в 2020 году. По числу безработных барменов Петербург занял второе место среди регионов России, уступив лидерство Москве, - пишет «Мойка 78».

Так, в 2020 году в городе открылось 307 кафе, баров, ресторанов и т.д, а закрылось на 23% больше (свыше 370). Итогом этого стали пустующие коммерческие помещения, причем даже на центральных улицах Петербурга, Невском проспекте, например, которые никто не спешит брать в аренду.

Впрочем, по мнению рестораторов, пандемия помогла «очиститься» от изначально нежизнеспособных заведений. А вот на восстановление отрасли, если ничего не случится, понадобится около двух лет.