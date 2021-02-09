Петербуржцы ищут любимую собаку, которую потерял кинолог на передержке

Хозяева ищут собаку, которую якобы потеряла кинолог на передержке. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Петербурга ищут любимую собаку, которую отдали на передержку женщине-кинологу, а та ее потеряла. Теперь владельцы переживают за своего четвероногого друга, который бегает где-то на морозе.

- Питер, помогите! Отдала кинологу свою собаку на платную передержку. Порода бигль, зовут Бэтти. Щенку почти 7 месяцев! Должны были забрать 6 числа, но кинолог прислала странное голосовое сообщение, что собака открыла окно в машине и убежала. На улице лютый мороз. Мы клеим объявления, делаем посты. Подключились кинологи. Со слов кинолога убежала в районе Тарховки, - пишут владельцы собаки в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Чтобы найти собаку, на место были даже вызваны другие кинологи с ищейками, однако взять след не удалось. При этом, по словам хозяев, женщина, державшая щенка бигля на передержке, ведет себя странно и почему-то не отдает вещи.

Есть предположения, что Бэтти могли просто перепродать, а потом сказать, что та убежала. Тем не менее, поиски собаки продолжаются. Хозяева очень надеются на лучшее.