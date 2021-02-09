Полиция поймала петербуржца с 1 кг наркотиков в руках

В Ленинградской области из незаконного оборота изъят 1 кг наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники транспортной полиции в Ленинградской области поймали двух жителей Санкт-Петербурга, продававших наркотики. Одного из них остановили на улице с полным пакетом вещества в руках. Об этом во вторник, 9 февраля 2021 года, рассказали в ведомстве.

- В рамках личного досмотра у 32-летнего злоумышленника в полиэтиленовом пакете обнаружено два свертка с кристаллическим веществом. Согласно заключению экспертизы в них содержится смесь –метилэфедрона общей массой около 1 килограмма, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

Также правоохранители задержали его подельника - 45-летнего мужчину. Во время досмотра в его машине, в коробке от мобильного телефона полицейские нашли два свертка с кокаином, где было около грамма, и четыре свертка по 1 грамму каждый с мефедроном.

Выяснилось, что безработные петербуржцы решили "устроиться" на незаконную "работу". Купили в интернете наркотики и планировали продавать их через "закладки". Но их успели задержать.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела за хранение и покушение на сбыт. Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.