Годовалый ребенок подавился костью и умер в Ленобласти

Ребенок погиб в Лодейном Поле, подавившись куриной костью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшная трагедия произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Здесь у местной жительницы погиб годовалый ребенок. Малыш подавился куриной костью и задохнулся. При этом мальчика успели довезти до больницы, но врачи спасти его не смогли.

- 8 февраля в 23:40 в полицию из Лодейнопольской межрайонной больницы поступила телефонограмма, что в 20:50 в приемный покой в сопровождении матери был доставлен ребенок 2020 года рождения с предположительным диагнозом: инородное тело в горле, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Малыша срочно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Однако, несмотря на все 23:15 годовалый малыш скончался.

Известно, что семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учете в органах опеки не состоит.

Проверку по факту гибели ребенка начал Следственный комитет.