20 стаканов и 15 подстаканников украл из поезда помощник машиниста из Петербурга

Помощник машиниста попался на краже подстаканников и лестницы. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Мелкая страсть к чужому добру испортила жизнь 56-летнему работнику железной дороги. Мужчина, работающий помощником машиниста, попался на краже 20 стаканов и 15 подстаканников и прочей ерунды, которая будет стоить ему не только работы, но и грозит судимостью.

- Установлено, что во время технической стоянки поезда на железнодорожной станции Манушкино Ленинградской области, злоумышленник вошел в пассажирские вагоны и совершил кражу 20 стаканов, 15 подстаканников, 10 ножей и другой посуды. Однако на этом петербуржец не остановился и на обратном пути прихватил электрический фонарь и лестницу, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Часть украденного мужчина успел продать на ближайшем рынке, а остальные вещи полицейские нашли у него дома.

По статье «Кража» помощнику машиниста грозит до двух лет лишения свободы. До суда его оставили под подпиской о невыезде.