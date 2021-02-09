Вмерзшее в лед тело женщины нашли на форелевой ферме под Петербургом

Вмерзшее в лед тело нашли у Медного озера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшную находку обнаружил сотрудник форелевой фермы, расположенной в поселке Медное Озеро, что во Всеволожском районе Ленобласти, в 20 минутах езды от Петербурга. В протоке пруда мужчина увидел что-то темное. Подойдя ближе он понял, что это вмерзший в лед труп.

- 8 февраля в 14:47 поступил сигнал от мужчины 1970 года о том, что в пруду найдено покрытое льдом тело женщины, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшим на вызов полицейским мужчина пояснил, что он работает на ферме, которая также функционирует как рыбный ресторан. Днем ему позвонил коллега и попросил покормить собак, живущих на территории фермы. По дороге к ним и нашлось тело.

Чтобы достать погибшую, пришлось вызвать МЧС. И когда труп извлекли изо льда, мужчина узнал женщину. Ей оказалась 37-летняя уроженка Волгограда, жившая в Петербурга на улице Большая Зеленина.

Тело направили в морг, причины смерти установит судмедэкспертиза. По факту ЧП проводится проверка.