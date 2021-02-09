Вмерзшую в лед «рогатую» морскую мину нашли в Финском заливе

Мина времен войны всплыла и вмерзла в лед на Финском заливе. Фото: vk.com/szrpso / Екатерина Паникар

Неожиданную находку сделал на днях спортсмен-скайсерфер, катавшийся по льду Финского залива в Петербурге. Выписывая на снегу пируэты, мужчина наткнулся на самую настоящую морскую мину, «рогатую», прямо как в фильмах. Она вмерзла в лед и торчала из него своими «шупальцами». Спортсмен тут же позвонил в МЧС.

- «Рогатая» мина, предположительно установленная еще во времена Великой Отечественной войны, очевидно, оторвалась от якоря и всплыла на поверхность. С наступлением холодов мина вмерзла в ледяную поверхность, - сообщает пресс-служба Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.

На место ЧП на судне на воздушной подушке выехали спасатели и саперы Западного военного округа. Поскольку выпиливать мину изо льда было чревато, ее решили взорвать на месте.

В итоге на Финском заливе образовалась большая лунка. А осколки корпуса мины саперы забрали с собой.