В Петербурге задержали семейную пару, перевозившую наркотики в одежде 4-летнего сына

Полиция задержала в Петербурге горе-родителей, использовавших 4-летнего сына для перевозки наркотиков Фото: принтскрин видео.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали семейную пару, которая перевозила наркотики в одежде своего четырехлетнего сына. В ночь на 8 февраля 2021 года у дома 3 по Ташкентской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который ехал по "встречке". За рулем сидел 42-летний мужчина, рядом его одногодка жена, которая держала на руках мальчика.

- Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение пары, которая явно нервничала. Водителю был задан вопрос о наличии у него запрещенных веществ, на что тот не смог дать внятного ответа, тогда мужчину отправили на медосвидетельствование, а позже в отделе полиции нашли у супругов наркотики, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что часть свертков "заботливые" мать и отец спрятали в одежде маленького ребенка. Мальчика забрали на время в больницу. Полицейские и органы опеки приняли решение о передаче его бабушке.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело. Ранее женщина была судима по статье о наркотиках. Отец признался, что сам употребляет запрещенные вещества.