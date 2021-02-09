Рекордное число петербуржцев привились от коронавируса за сутки

10 804 петербуржца привились от коронавируса за сутки, 8 февраля, что стало рекордом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург обновил рекорд по числу горожан, привитых от коронавируса за сутки. Накануне, 8 февраля 2021 года, врачи сделали вакцину 10 804 жителям Северной столицы. Из них 8501 человек привился первым компонентом отечественного «Спутника V».

- За все время пандемии коронавируса в Петербурге вакцинировано 117 586 человек. Из них 24 310 полностью закончили прививочный цикл. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 218 642 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 83 731 комплект, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 городе.

В Смольном продолжают говорить об улучшении эпидситуации – госпитализация и число активных больных инфекцией падают день за днем.