Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды за январь в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки качества питьевой воды в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре отчитались о результатах проверок качества питьевой воды в Санкт-Петербурге за январь 2021 года. Итоги вполне радуют, но не являются идеальными. На выходе из водопроводных станций «Водоканала» качество воды полностью соответствовало всем санитарно-гигиеническим нормативам. Но небольшой сбой обнаружили в распределительной сети – там только 97,2% проб были в порядке.

Кроме этого специалисты провели больше 1,5 тысячи исследований атмосферного воздуха в 73 точках во всех районах Северной столицы. Оказалось, что концентрация грязных веществ ниже допустимых значений. Все нормально и с уровнем шума от авиатранспорта.

- Радиологические измерения в 15 точках на открытой территории показали безопасный уровень воздействия. Аварийные ситуации, которые могли бы ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, не регистрировались, - добавляют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.