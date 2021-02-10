ЗСД встал в пробке из-за морозного тумана

Туман накрыл оконечность Васильевского острова. Фото: vk.com/spb_today

Неожиданная причина вызвала пробки на ЗСД утром 10 февраля. Морозный туман окутал Васильевский остров. Из-за этого резко упала видимость, а с ней и скорость автомобилей. Водители двигались осторожно и собрали затор.

- Туман на ЗСД между Васильевском островом и Канонерским островом. Образовалась небольшая пробка, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за этого участок от Канонерского острова до Васильевского движется медленно, но более-менее нормально. А вот в обратную сторону участок стоит очень плотно.

В целом на утро 10 февраля затруднения на дорогах составляют пять баллов. Максимум составлял шесть баллов в час пик, но быстро спал. Видимо, многие автомобилисты просто е смогли завести машины и поехали на общественном транспорте.

Отметим, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. В Петербурге температура опускалась до -21,2 градусов. А в Ленинградской области было около -30.