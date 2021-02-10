Петербуржец подозревается в многократном изнасиловании 11-летней больной дочери

Петербуржца разыскивают по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 53-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Вечером во вторник, 9 февраля 2021 года, в отделение МВД по Красносельскому району обратилась директор одной из школ-интернатов города, которая заявила о преступлении в отношении ребенка.

- В заявлении сказано, что с 25 января по 6 февраля 2021 года 11-летняя ученица школы находилась на больничном дома с мамой в квартире дома 26 по проспекту Героев. Мать девочки работает уборщицей в инфекционной больнице, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В этот период времени, пока девочка болела, ее биологический отец, 53-летний мужчина, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери.

На данный момент полиция устанавливает место жительство подозреваемого, а также, где он находится. Уголовное дело еще не возбудили.