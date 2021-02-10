10,5 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поставили в Ленобласть

В Ленобласть поступило 10,5 тысяч комплектов вакцины от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 10 февраля 2021 года, в Ленинградскую область прибыла очередная поставка вакцины от коронавируса. На этот раз в регион завезли сразу 10,5 тысяч комплектов препарата "Спутник V". Вскоре их распределят между поликлиниками, которые проводят вакцинацию населения.

- Предприятие "Ленфарм" сегодня приняло очередную поставку препарата "Спутник V", в ближайшие дни вакцина будет развезена по районным больницам, - рассказали в администрации 47-го региона.

Всего с конца прошлого года, когда началось повсеместное вакцинирование населения страны, в Ленобласть поступило уже более 48 тысяч комплектов лекарства.

Напомним, что в Ленобласти за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 204 человек. Всего с начала пандемии заразились 32 804 человек. Из них выздоровели 187 (всего 29 686), а умерли еще четверо пациентов (467 всего).