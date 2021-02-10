Комздрав признал нехватку коек для реабилитации после коронавируса в Петербурге

В Комздраве сообщили о нехватке коек для реабилитации петербуржцев, переболевших COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге наблюдается нехватка коек для реабилитации тех горожан, которые переболели коронавирусом. Об этом заявил первый замглавы Комздрава Андрей Сарана . По словам чиновника, официально в очереди находятся 450 человек, но это количество можно смело умножать на 10, потому что в городе примерно каждому десятому экс-пациенту, переболевшему инфекцией в тяжелой форме, необходим комплекс специальных медицинских мероприятий.

- К сожалению, наш коечный фонд, тот который отдан под реабилитацию, еще не достаточно велик. Потому что больница №40 участвует в том числе и как инфекционный стационар. Если говорить про третий этап реабилитации, то есть санаторно-курортное звено, то помощь оказывает санаторий «Восток-6». Еще закуплены на ближайшие полгода 300 путевок, но только для работающего населения, - сообщил Андрей Сарана в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что вскоре к программе реабилитации подключат еще три медучреждения: Госпиталь ветеранов войн, Николаевская больница и НМИЦ имени Алмазова.