Более 8,5 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после коронавируса по полису ОМС

Реабилитацию в больнице или санатории можно пройти бесплатно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург продолжает программу восстановления пациентов, перенесших коронавирус за бюджетный счет. На данный момент через реабилитацию прошли более 8,5 тысяч горожан. В зависимости от состояния, они находятся либо в 40-й больнице Сестрорецка, либо в пансионате.

- Чтобы попасть на реабилитацию, нужен либо прямой перевод со стационара, либо обращение к терапевту. И если есть признаки нарушения функционирования легочной ткани, то он выдаст направление, - рассказал в эфире ТВ замглавы Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Куда и на какой срок направлять пациента, решает отборочная комиссия. Но в среднем восстановление занимает 21 день. Сейчас в очереди на реабилитацию стоят около 450 человек. При этом город уже закупил 300 путевок в пансионат «Восток-6».

Вскоре к программе реабилитации по полису ОМС подключится Госпиталь ветеранов войн, а также Николаевская больница и центр имени Алмазова.

На реабилитацию должны попасть еще 4,5 тысячи петербуржцев.