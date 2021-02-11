Реставрацию дома Набоковых в Петербурге завершат к началу учебного года

В доме Набоковых откроют детскую школу искусств. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге завершается реставрация знаменитого дома Набоковых на Большой Морской улице, 47. Именно здесь родился и жил писатель Владимир Набоков до своего отъезда в Британию, на который семья Набоковых решилась после революции 1917 года.

- В декабре 1918 года лицевой корпус бывшего дома Набоковых занял военный комиссариат Адмиралтейского района, который располагался здесь до 1922 года. Помещения дворовых флигелей были преобразованы в коммунальные квартиры, - сообщает пресс-служба Смольного.

С 1922 по 1935 год в лицевом корпусе было помещение Датской телеграфной компании, которая прокладывала линию телеграфа в Китай. После войны дом занимал ленинградский филиал Академии архитектуры, а также другие учреждения.

С 1993 года на первом этаже работает музей Набокова, а с 2010 года остальные помещения лицевого корпуса отданы в безвозмездное пользование бюджетному учреждению «Санкт Петербургская детская школа искусств им. Д.С. Бортнянского».

Все реставрационные работы планируется завершить к началу учебного года, чтобы с 1 сентября школа приняла первых воспитанников. Ремонт здесь шел с 2014 года.