Свалка мусора появилась у братских могил в Санкт-Петербурге

Петербургские пенсионеры пожаловались на свалку у братских захоронений на Московском шоссе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге рядом с братским захоронением советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, образовалась свалка. Городские активисты из российской партии пенсионеров пожаловались на склад мусора и заявили, что "такое соседство для города-героя является варварским". О проблеме они рассказали в четверг, 11 февраля 2021 года.

Склад строительных и бытовых отходов заметили на подъезде к воинскому захоронению на 703-м км Московского шоссе. Пенсионеры заявили, что новости об этом появились еще в январе, однако свалка продолжает существовать.

- Нужно оперативно ликвидировать свалку, выяснить, кто ее "сотворил" и наказать виновных. Страна не имеет права выбрасывать память о своих героях на свалку истории. Слава о нашей Победе и защитниках Ленинграда должна сохраниться на долгие годы, – заявил председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Санкт-Петербурге Николай Климович.

Общественники направили обращения в городские комитеты и администрацию Пушкинского района. Но ответов пока не последовало.