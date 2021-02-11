На Богословском кладбище грабили и душили 20-летнюю девушку

На Богословском кладбище ограбили девушку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мысль о том, что не стоит вечерами гулять по кладбищу еще раз подтвердила на своем печальном опыте 20-летняя жительница Петербурга. 10 февраля она пришла в полицию Калининского района и рассказала, что неизвестный мужчина ограбил ее и едва не задушил.

- Девушка сообщила, что поздно вечером среды она возвращалась домой через Богословское кладбище, где к ней подбежал неизвестный и стал ее душить. Ударив заявительницу по голове, он отобрал у нее пакет с личными вещами и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Добычей нападавшего оказался мобильный телефон, электронная сигарета, документы и деньги. Общий ущерб молодая петербурженка оценила в 67,5 тысяч рублей. Сама она сильных травм не получила и поехала отлеживаться домой.

Сейчас про факту заявления ведется проверка, неизвестного злоумышленника ищут.