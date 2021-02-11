Развязные подростки отломали дворник у автобуса в центре Петербурга

Полиция разыскивает подростков, повредивших автобус на Чкаловском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции разыскивают в Санкт-Петербурге компанию подростков, которые крайне некультурно вели себя в автобусе и сломали дворник транспорта. Вечером в среду, 10 февраля 2021 года, в отдел МВД по Петроградскому району обратился 58-летний водитель автобуса с жалобой на развязных пассажиров. Из-за них автомобилю теперь требуется небольшой ремонт.

- Водитель пояснил, что примерно в 21:15 часов в автобус зашли четыре подростка. В дороге они распивали алкоголь, громко и грубо нецензурно выражались. Выйдя из автобуса на остановке у дома 45 по Чкаловскому один из них сломал стеклоочиститель лобового стекла, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Скрыться незамеченными молодым людям не удалось. Компания попала на видео камеры наблюдения, установленной на улице. На кадрах отчетливо видно, как один из парней ломает дворник.

На данный момент полицейские разыскивают хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.