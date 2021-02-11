Петербургское предприятие наказали за сжигание опасных отходов в черте города

За сжигание ДСП петербургскую фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Природоохранная прокуратура и Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга добились привлечения к ответственности руководства одного из предприятий города. Причиной стали жалобы жителей Красногвардейского района, которые сообщали о постоянном запахе гари.

- В котельной промышленного предприятия по итогам проверки было зафиксировано сжигание отходов, а именно обрезков древесно-стружечных плит (ДСП, состоят из опилок древесины, пропитанных связующими формальдегидными смолами), и полиэтиленовой пленки. Данные отходы имеют 4 и 5 класс опасности, - сообщает пресс-служба комитета.

Учитывая химическую составляющую отходов, жалобы на едкую вонь со стороны петербуржцев были неудивительны. В итоге руководству предприятия объяснили, что сжигать ДПС и пленку можно только в специальных установках, которые не выделяют вредных выбросов в атмосферу и выписали штраф в 100 тысяч рублей.