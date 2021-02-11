Умер известный хореограф-постановщик Академии балета им. Вагановой

Умер преподаватель академии Вагановой Александр Степин. Фото: vk.com/vaganovaacademy

В Петербурге на 69-м году жизни умер известный хореограф-постановщик, преподаватель Академии Русского балета имени Вагановой Александр Степин. Он был не только талантливым преподавателем сценического мастерства, но и несомненным профессионалом, к которому обращались и прославленные спортсмены.

- Ушел из жизни Александр Александрович Степин, любимейший преподаватель, учивший наших студентов актерскому мастерству, доцент кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства Академии, - сообщает пресс-служба академии в соцсетях.

Кроме студентов Академии Русского балета, Александр Степин ставил номера чемпионам мира в парном фигурном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, Марии Петровой и Алексею Тихонову, а также Ксении Столбовой и Федору Климову. За это Александру Степину было присвоено звание Заслуженного тренера России.

Время и место прощания с хореографом будут объявлены позднее.