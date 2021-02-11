Более 2 тысяч человек спасли в Петербурге в 2020 году

Почти две тысячи человек было спасено в Петербурге в 2020 году силами РСЧС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Благодаря единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2020 год в Санкт-Петербурге были спасены почти 2 тысячи человек. Об этом в четверг, 11 февраля 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- В прошлом году из-за пандемии на все подразделения РСЧС легла дополнительная нагрузка. Но мы быстро перестроились для работы в новых условиях и эффективно справились со всеми задачами. Не допустили ни одной чрезвычайной ситуации, - сказал глава города.

За минувший год спасатели потушили более 7,5 тысяч пожаров, 3 тысячи раз выезжали на ДТП, оказали помощь более чем 1200 пострадавшим. Также пиротехники уничтожили 517 взрывоопасных предметов, в том числе 4 авиабомбы.

- Наступивший год ставит перед петербургской подсистемой РСЧС новые задачи. Событий будет много. Главные – чемпионат Европы по футболу и праздник "Алые паруса". Мы должны провести их на высоком уровне, обеспечить безопасность участников и гостей, – сказал губернатор.