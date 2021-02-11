Футбольные фанаты получат паспорта болельщика на Евро-2020 в Петербурге

Паспорт болельщика на Евро-2020 позволит фанатам получить привилегии в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 11 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция о предстоящем Евро-2020, на котором обсудили то, как будет проходить турнир. Генеральный директор оргкомитета мероприятия в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, что в этот раз для футбольных фанатов тоже будут использоваться паспорта болельщиков, как это было на чемпионате в 2018 году.

- Фан-айди будет применяться, будут паспорта болельщиков. Это прежде всего дополнительные преимущества для иностранных болельщиков: приехать к нам без визы и получить определенные привилегии уже в Петербурге, - рассказал Сорокин.

Также он отметил, что присутствие иностранных болельщиков на турнире сильно зависит от открытия границ. Пока говорить об ожидаемом количестве гостей рано.

- Но мы с оптимизмом смотрим на ситуацию, видим как снимаются ограничения в Петербурге, в том числе относительно спортивных массовых мероприятий. Надеемся, что неблагоприятные сценарии не придется задействовать, - добавил Сорокин.