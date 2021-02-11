УЕФА утвердил фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

Фанатам Евро-2020 на Дворцовой - быть! Фото: Олег ЗОЛОТО

УЕФА утвердил фанатскую зону на Дворцовой площади. Об этом заявил глава оргкомитета российской части турнира в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Еще одна площадка для болельщиков будет, как и на ЧМ-2018, на Конюшенной площади – на протяжении всего чемпионата Европы. Дворцовую же разрешат занимать только с четвертьфинала турнира.

УЕФА похвалили Петербург за подготовку к Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Все страны согласились их сделать. У них разные назначения. Мы исходим из того, что подтверждения были направлены в УЕФА: на Конюшенной фан-зона на весь турнир, на Дворцовой – начиная с четвертьфинала. Пока живем в таких условиях. Что будет дальше, зависит от ситуации. Будем надеяться на лучшее, - сказал Сорокин на большой пресс-конференции в рамках подготовки к Евро-2020.

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Кроме этого журналисты спросили чиновников УЕФА и петербургского оргкомитета о вакцинации от коронавируса футболистов или волонтеров и персонала стадиона «Зенита». Но пока что это исключительно добровольная история.