Жителя Ленобласти задержали за истязания 8-летнего пасынка

В Ленобласти отчима задержали по подозрению в истязания 8-летнего пасынка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель города Приозерск из Ленинградской области получил уголовное дело по подозрению в истязании своего 8-летнего пасынка. Как считают следователи, горе-отчим частенько употреблял спиртные напитки и вел себя непотребно, из-за чего сильно пострадала психика ребенка. Однако грубыми словами папаша не ограничивался.

- В ходе первоначальных следственных действий, удалось установить, что отчим 8-летнего мальчика в течение продолжительного времени причинял ему физические страдания, которые выражались в систематических побоях. Кроме этого он асоциально себя вел. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Мужчину уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мальчика тем временем отправили в детский реабилитационный центр. Отчиму грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Также в СК намереваются узнать, почему органы профилактики не предотвратили беду.