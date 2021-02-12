Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают третьи сутки в Петербурге

В Колпино без вести пропал 13-летний мальчик. Фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге вот уже третьи сутки разыскивают 13-летнего Семена Ивченко, пропавшего 10 февраля в Колпино, пригороде. Ориентировку на мальчика опубликовали поисковики регионального отделения отряда «Лиза Алерт». После полуночи, 13 февраля, волонтеры забыли про сон, координируются и выдвигаются искать ребенка.

Как стало известно «Комсомолке» от источника в правоохранительных органах, мать обратилась в полицию на следующий день после пропажи сына. По ее словам, он ушел из дома в 7 утра в среду. С тех пор от шестиклассника нет никаких вестей.

Ориентировка на мальчика. Вглядитесь, возможно,именно вы видели ребенка. Фото: lizaalert.org

- Особые приметы: носит очки. Рост мальчика 150 сантиметров, он нормального телосложения с темными волосами и карими глазами. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, черные ботинки и черную шапку, - сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей официальной группе во «Вконтакте».

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поисков необходима помощь добровольцев, вся информация – по ссылке.