"Лыжня России-2021" пройдет в Петербурге 13 февраля

В Петербурге 13 февраля пройдет гонка "Лыжня России-2021" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 13 февраля 2021 года, состоится всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021". В мероприятии примут участие тысячи желающих среди которых как любители зимнего вида спорта, так и профессионалы дела.

- "Лыжня России" – это самая массовая Всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы, – проводится ежегодно уже почти 40 лет – с 1982 года. Традиционно мероприятие в Санкт-Петербурге собирает более 20 000 поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта, - рассказали в Смольном.

Старт гонки начнется в Парголово на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта на Выборгском шоссе, дом 369, корпус 5, литера "А". Открытие соревнования намечено на 11:45 часов, забег начнется в 12:00.

В качестве по четных гостей на лыжню приглашены трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Мухачева и многие другие.