Митрополит Варсонофий проведет богослужение в Петропавловском соборе 14 февраля

14 февраля воскресное богослужение в Петропавловском соборе возглавит Митрополит Варсонофий Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В воскресенье, 14 февраля 2021 года, в одном из святейших храмов Санкт-Петербурга - Петропавловском соборе - состоится воскресная божественная литургия. Возглавит священослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом рассказали в РПЦ.

- Богослужение начнется в 08:30 часов. На нем будут присутствовать директор государственного музея истории Петербурга Владимир Кириллов, сотрудники музея, а также прихожане собора, - рассказали в патриархате.

Напомним, что посетить богослужение может каждый, однако, важное правило в связи с пандемией - наличие средств индивидуальной защиты в виде маски и перчаток. В противном случае человеку может быть отказано в посещении собора.

Петропавловский собор был заложен в год основания Петербурга - 1703 году. Он стал усыпальницей для российских императоров от Петра I до Николая II.