Жительница Мурино сняла на видео "приведение"

В Мурино на видео попало "приведение" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Мурино, что в Ленинградской области, местная жительница заметила "приведение". В пятницу, 12 февраля 2021 года, женщина поделилась в социальной сети видео явления, которое ее удивило. На кадрах у кувшина для фильтра воды сам по себе начал двигаться клапан.

- В Мурино проснулись привидения, фильтрую воду для кофе, - подписала автор видео.

Пользователи сети в шутку предложили вызвать в Мурино экзорцистов, чтобы очистить город от нечисти.

Однако большинство лишь посмеялись над автором видео, заметив, что загадочный "дух" - это всего лишь законы физики, поэтому ловить его нет смысла.

- Поверхностное натяжение убывающего уровня воды, скорее всего, виновато. Еще и вода холодная, неравномерно охлаждает пластик, возможен некоторый "эффект памяти" - зависит он конструкции и материала, - отметил Артем Попов.