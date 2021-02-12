Два петербургских «Сапсана» опоздали из-за падения машины на поезд под Москвой

Движение на линии Петербург-Москва было прервано из-за аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два скоростных поезда «Сапсан», шедшие по маршруту Санкт-Петербург-Москва, прибыли в пункт назначения почти с часовым опозданием. Причиной стало необычное автомобильно-железнодорожное происшествие: на перегоне Москва-Тверь внедорожник вылетел с путепровода и зацепил электричку.

- В 11:20 в районе остановочного пункта Фроловское линии Москва-Тверь произошло падение с путепровода легкового автомобиля. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд № 6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети, - сообщала пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Никто в результате ЧП не пострадал и даже женщина, сидевшая за рулем черного «Вольво», отделалась испугом.

- Ехала на работу, гололед. Меня занесло. Просто чудом выжила, - приводит слова автомобилистки «Комсомолка».

Для пассажиров поездов были организованы бесплатные «Ласточки» и подвозные автобусы. На ремонт ушло около двух с половиной часов. В результате два поезда № 757 и № 759 «Сапсан» Санкт-Петербург – Москва прибыли на Ленинградский вокзал столицы с задержкой в 58 и 55 минут.