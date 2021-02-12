Ветераны войны в Афганистане получили квартиры в Петербурге

Ветераны боевых действий в Афганистане получили от Петербурга новые квартиры Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ветераны боевых действий в Афганистане получили новые квартиры от города. Документы и ключи от жилья семьям бойцов вручили в четверг, 11 февраля 2021 года, накануне 32-й годовщины со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

- Солдаты и офицеры с честью выполняли боевые задачи. Не все вернулись с той войны, многие потеряли здоровье. Обеспечить жильем ветеранов - наш долг, - сказал губернатор Александр Беглов.

Так, новым жильем обеспечены 13 семей - девять однокомнатных, две двухкомнатные и три трехкомнатные квартиры, расположенные в новых домах в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах.

- В 2020 году на учет встали 33 ветерана. Мы приняли решение, что в этом году все они будут обеспечены квартирами. Им уже предложили варианты жилых помещений в домах нового строительства, - сказал Александр Беглов.