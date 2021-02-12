Повара задержали за выращивание марихуаны в Ленобласти

Повара из Ленобласти задержали за выращивание конопли / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали молодого повара, который выращивал у себя дома марихуану. 10 февраля 2021 года в отделение МВД Гатчинского района обратилась 32-летняя женщина-гендиректор одной из коммерческих фирм. Она рассказала, что заметила горшочки со странными растениями в доме в Вырице, который сдается в аренду. Правоохранители выехали для проверки горшков.

- Прибыв в дом на улице Льва Толстого, полицейские задержали на месте 23-летнего жильца, работающего поваром в местном кафе. Там же стражи порядка нашли те самые растения, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре, полицейские нашли пакет с травой, а в помещении бани 17 кустов в цветочных горшках. Исследование показало, что это марихуана массой более 100 граммов.

В отношении повара возбудили уголовное дело. Ранее он де был судим за аналогичные преступления.