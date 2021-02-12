Петербург начнет принимать на реабилитацию после коронавируса жителей других городов

Петербург готовится принимать на реабилитацию жителей других регионов Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург собирается принимать жителей других городов на реабилитацию после коронавируса. Об этом в пятницу, 12 февраля 2021 года, заявили в Смольном. Отмечается, что в городе создан онлайн бизнес-курс для клиник и санаториев по медицинскому и оздоровительному туризму.

- Наш город – единственный в северных широтах, кто обладает таким крупным оздоровительным кластером. У наших санаториев и курортов – большой потенциал для медицинской реабилитации, что сегодня особенно актуально. Петербург может стать центром медицинского туризма очень высокого уровня, на лечение будут приезжать из других регионов России, а после открытия границ и из других стра, - сказал губернатор Александр Беглов.

Курс разработан агентством медицинского туризма с целью повысить квалификацию городских медучреждений.

Отдельное внимание уделяется разработке разнопрофильных лечебных программ по реабилитации и оздоровлению после коронавируса. Подобные лечебные программы уже доступны сегодня для жителей города и гостей из других регионов страны.