В Петербурге сократили до 10 тысяч число коек для больных коронавирусом

В Петербурге стало меньше на 2 тысячи коек для больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга сократили число коек для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями до 10 650. Решение обоснованное, поскольку в городе намечена тенденция на улучшение эпидситуации. К тому же свободных коек все еще полно – 42,2% от их общего количества в стационарах, по данным на 12 февраля 2021 года.

- Некоторые стационары возвращаются к плановой работе с 12 февраля. К примеру, акушерское отделение Горбольницы №38 им. Н.А. Cемашко прекратило прием пациенток с COVID-19. Теперь рожениц с коронавирусом и внебольничными пневмониями будут принимать только в акушерском отделении Инфекционной больницы имени Боткина, - сообщается в свежем отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в городе полный цикл вакцинации закончили уже 31 867 человек. А первый компонент прививки сделали 144 493 горожанина. В поликлиниках остаются нетронутыми еще 87 344 комплекта вакцины.