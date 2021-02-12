«Метрострой» показал строительство новых станций коричневой линии

Метростроители проходят средний станционный тоннель будущей «Юго-Западной». Фото: Артем КИЛЬКИН

После недавней новости о продлении до 2024 года строительства первого участка коричневой линии, а также продолжения оранжевой за «Спасскую» «Метрострой» показал: работа под землей отнюдь не останавливается, – и пригласил журналистов на будущие станции «Юго-Западная» и «Путиловская».

– В шахте на углу Маршала Казакова и Маршала Жукова на глубине 65 метров сейчас монтируют тоннелепроходческий щит, – рассказали «Комсомолке» в «Метрострое». – С его помощью пройдут 1860 метров правого перегонного тоннеля диаметром 5,6 метра.

В шахте на углу Маршала Казакова и Маршала Жукова на глубине 65 метров монтируют тоннелепроходческий щит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Левый перегонный тоннель строящегося участка коричневой линии, включая соединительную ветку в сторону «Нарвской», уже полностью пройден. Правый же тоннель пройдут в три участка, и первый почти готов: щит стартовал в июне прошлого года, осталось 36 колец. Нынешний монтаж щита ведут для проходки второго участка.

Любопытно, что на строительстве коричневой линии в данный момент занято сразу три щита: один завершил проходку и ждет демонтажа, второй еще «в пути», а третий только готовится к работе.

Левый перегонный тоннель строящегося участка коричневой линии уже полностью пройден. Фото: Артем КИЛЬКИН

Параллельно метростроители проходят средний станционный тоннель будущей «Юго-Западной»: 40 из 197 колец (около 30 метров готового тоннеля) диаметром 9,8 метра уже установлены. Здесь работать приходится вручную, с помощью отбойных молотков.