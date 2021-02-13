Житель Якутии обнес магазин на улице Ленсовета, используя одни ножницы

Полиция задержала подозреваемого в ограблении магазина в Петербурге. Он использовал ножницы в качестве оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Якутии ограбил продуктовый магазин, принадлежащий крупной сети и располагающийся в одном из домов на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге. Все произошло за несколько минут до закрытия. 24-летний злоумышленник в маске не медлил – забежал внутрь и тут же стал угрожать кассиру, демонстрируя ножницы. Сотрудник магазина рисковать не стал и отдал все вырученное за день. После этого дерзкий грабитель скрылся с места.

- Злоумышленник открыто похитил из кассового аппарата 15,5 тысячи рублей. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье за разбой. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину нашли у дома №3 на Рижском проспекте. Но пока он находится в статусе подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что 24-летний предполагаемый грабитель проживает в хостеле. Его задержали. Гостю Северной столицы грозит до 10 лет лишения свободы.