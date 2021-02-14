В воскресенье в Санкт-Петербурге будет много облаков и немного снега

Температура воздуха в воскресенье в Петербурге будет более-менее уютной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в День всех влюбленных в Северной Венеции не будет ни солнечной, ни романтично снежной: сегодня, 14 февраля, синоптики обещают Петербургу серый облачный день.

– Северная столица останется на северо-западной периферии уходящего на Урал циклона, – сообщает в сети ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Это станет причиной преимущественно облачной погоды. Местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в воскресенье будет более-менее уютной: термометр за окном покажет от минус семи до минус девяти градусов. В области традиционно холоднее – 6-11, а местами и 15 градусов мороза.

А вот от ветра передышки сегодня не будет, его скорость составит три-восемь метров в секунду.

Гипертоников метеорологи предупреждают о повышенном атмосферном давлении, оно сегодня составит 768 миллиметров ртутного столба.