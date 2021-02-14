Нелегал проехал 100 метров с полицейским на капоте в Санкт-Петербурге

Участковый чувствует себя нормально: после катания на капоте помощь медиков ему не потребовалась. Фото: Артем КИЛЬКИН

100 метров на капоте «БМВ» с безработным мигрантом из Закавказья за рулем проехать вечером 11 февраля сотрудник 57 отдела полиции Выборгского района Санкт-Петербурга. Незадолго до этого правоохранителей вызвали остановить конфликт, который разгорелся в уличном павильоне у дома №133 по проспекту Энгельса.

– Предполагаемый участник событий, когда подъехали полицейские, сел в «БМВ», – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Участковый подошел к автомобилю и начал представляться водителю, но тот начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки. Проехав около 100 метров с находящимся на капоте сотрудником полиции, водитель остановился около парковки через несколько домов.

После захватывающей поездки 33-летнего водители скрутили и задержали. Как выяснилось, катание полиции на капоте не единственное его преступление: мужчина находится в России без регистрации. На лихача уже завели уголовное дело, за насилие по отношению к полиции ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Участковый чувствует себя нормально: после катания на капоте помощь медиков ему не потребовалась.