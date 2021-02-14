Пятеро с револьвером напали на тракториста в Ленинградской области

Трое из стрелков уже были судимы по разным статьям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

47-летний тракторист из деревни Новинка Ленинградской области стал жертвой нападения вооруженной пьяной компании. Вечером в субботу, 13 февраля, в его дом ворвались неизвестные. С собой пятеро мужчин прихватили оружие и патроны.

– Тракториста избили, требуя от него деньги, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Затем злоумышленники выстрелили в воздух из предмета, похожего на револьвер, и скрылись.

Напугав тракториста и его супругу, которая и позвонила в полицию, нетрезвая компания укатила в закат на «Ладе». Через час легковушку остановили в поселке Рябово. И водитель, и четверо пассажиров – все жители Рябова – были пьяны. В автомобиле нашли револьвер и два патрона.

На стрелков собираются завести уголовное дело. К слову, трое из товарищей уже были судимы по разным статьям.