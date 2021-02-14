Петербургские феминистки встали в цепь солидарности у памятника жертвам политических репрессий

Аналогичная акция прошла сегодня и в Москве, на Старом Арбате. Фото: Сообщество «Протест СПБ площадь Восстания» во «ВКонтакте»

Акция солидарности прошла на Воскресенской набережной, у памятника жертвам политических репрессий, днем 14 февраля в Санкт-Петербурге. Более 50 петербурженок-феминисток встали символической цепью, взяв в руки белую ленту.

В руках у женщин были красные розы и огромные красные валентинки. На плакатах в форме сердец феминистки перечислили всех женщин, которые, по их мнению, пострадали от политических репрессий в прошлом и настоящем - в том числе и участниц текущий острых политических процессов в России. В ходе непродолжительной акции петербурженки вслух прочли стихи Анны Ахматовой.

Более 50 петербурженок-феминисток встали символической цепью. Фото: Сообщество «Протест СПБ площадь Восстания» во «ВКонтакте»

Несмотря на то, что акция не была согласована с властями, она проходила спокойно. Полицейские, наблюдающие за мероприятием, в него вмешиваться не стали.

Аналогичная акция прошла сегодня и в Москве, на Старом Арбате. Столичная цепь солидарности насчитала около 200 участниц.