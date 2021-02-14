В День всех влюбленных петербуржцам вручили цветы

Вместе с цветами горожанам дарили улыбки, приятные слова и валентинки. Фото: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга

Милая акция прошла в День всех влюбленных, 14 февраля, в Санкт-Петербурге: на улицах жителям города вручали цветы. Ребята из Центра городских волонтеров вооружились охапками роз и вышли к станциям петербургской подземки «с любовью в сердце».

Волонтеры вышли к станциям петербургской подземки «с любовью в сердце». Фото: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга

– Всего в ходе поздравлений волонтеры вручили 500 роз петербуржцам и гостям города, – сообщают в Центре городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Вместе с цветами горожанам дарили улыбки, приятные слова и валентинки – символичные открытки в форме сердечек.

Подобную акцию волонтеры обещают организовать и к отечественному Дню святого Валентина – Дню Петра и Февронии. Фото: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга

– Получать цветы приятно всем. А нам приятно их дарить и видеть искренние улыбки людей, их приподнятое настроение. Это чудесно, – делится впечатлением о проведенной акции волонтер Анна.

Подобную акцию волонтеры обещают организовать и к отечественному Дню святого Валентина – Дню Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.