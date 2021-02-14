Зажжение фонариков во дворах Петербурга прошло мирно

Центрального заметного собрания участников акции в Петербурге не случилось. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

Политическая акция «Любовь сильнее страха» с зажжением фонариков во дворах в День всех влюбленных вместо классического митинга в Санкт-Петербурге прошла кулуарно и по-домашнему. Центрального заметного собрания участников не случилось: на Невский проспект у Гостиного двора вышло около десятка человек с включенными фонариками смартфонов, которые погасли уже через несколько минут.

Самые крупные компании с фонариками – по 10-20 человек – собрались в спальных районах. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

Остальные участники организовали «светостояния» в родных дворах. В одних в 20:00 14 февраля зажглись бенгальские огни и файеры, в других засияли огромные сердца, а в третьих включили музыку и устроили танцы. Некоторые горожане совместили выражение политической позиции с бытом – и к акции присоединись собачки в светящихся ошейниках.

Участники организовали «светостояния» в родных дворах. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

Судя по количеству снимков в сети, количество участников акции в Петербурге приближается к тысяче. Самые крупные компании с фонариками – по 10-20 человек – собрались в спальных районах и городах-спутниках Петербурга – Кудрове и Мурине. А вот в центре люди с фонариками предпочли не кучковаться (с самого утра там дежурили правоохранители и стояли металлические ограждения) и ходили, сияя и улыбаясь, поодиночке.

Судя по количеству снимков в сети, количество участников акции в Петербурге приближается к тысяче. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

Предыдущая акция в поддержку жертв политических репрессий, организованная феминистками, также прошла без вмешательства людей в форме.