Теплый атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге 15 февраля

В Петербурге потеплеет до минус 8 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

После продолжительных морозов в Санкт-Петербург вернется тепло. Конечно, до плюсовой температуры еще далеко, но с 20-градусными морозами на время будет покончено. В понедельник, 15 февраля 2021 года, погоду в городе будет формировать теплый атмосферный фронт, который приближается с запада.

- После морозной и относительно малооблачной ночи, а температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась до -20,2 градусов, а по области и до -29,5 градусов, сегодня, 15 февраля, на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Усилится ветер, а температура воздуха будет активно повышаться, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в Петербурге потеплеет до минус 8-10 градусов, по Ленинградской области минус 7-12 градусов, местами все еще будет морозно до минус 13-18 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый.